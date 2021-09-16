Boston Dynamics разработала обновления, которые помогут робопсу работать без человека

Boston Dynamics разработала обновления, которые помогут робопсу работать без человека

16.09.2021 16:12

Укринформ

Компания Boston Dynamics, владельцем которой является Hyundai, разработала новую серию обновлений, которые помогут роботу «Spot» выполнять свою работу без вмешательства человека.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Engadget.

Инженеры научили «Spot» автоматически перепланировать свои маршруты движения, даже когда на его пути появятся физические преграды.

Обновленный робот также может выполнять запланированные миссии, без вмешательства в его работу людей.

Четырехлапый аппарат будет помогать людям, в частности, следить за показателями измерительных приборов, изменениями температуры воздуха. Робот использует функцию по распознаванию окружающей природной среды и делает фотографии под одним углом камеры. А потом люди смогут в реальном времени проверять те изменения, которые благодаря компьютерному зрению зафиксировал «Spot».

Стоимость одного экземпляра составляет не менее 74 500 долларов США.

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Как сообщал Укринформ, в прошлом месяце компания Boston Dynamics показала как ее два робота модели «Atlas» делают различные гимнастические трюки.

Фото: Boston Robotics

По материалам: Укринформ