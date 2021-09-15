Xiaomi представляет «умные» очки

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15.09.2021 18:57

Укринформ

Китайская компания Xiaomi представила собственные «умные» очки Xiaomi Smart Glasses.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Вес устройства составляет всего 51 грамм.

Xiaomi Smart Glasses имеют возможность делать фотографии благодаря своей камере в 5 Мп. Более того, очки также смогут отображать сообщения и оповещения, совершать звонки, показывать различные карты и переводить текст в реальном времени перед глазами пользователей.

Сами же очки работают на операционной системе Android.

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В компании убеждены, что Xiaomi Smart Glasses не захочет служить вторым экраном для смартфона. Они могут стать полноценной его заменой, ведь могут самостоятельно выполнять многие функции, как и смартфон.

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Стоимость одного экземпляра пока что неизвестна.

Как сообщал Укринформ, американская компания Facebook в сотрудничестве с известным брендом Ray-Ban выпустила «умные» очки Ray-Ban Stories.

По материалам: Укринформ