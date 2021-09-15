NASA одновременно включило в проект высадки на Луну компании Маска и Безоса
NASA одновременно включило в проект высадки на Луну компании Маска и Безоса
15.09.2021 03:35
Укринформ
Американское космическое агентство NASA выбрало пять компаний для разработки концепций посадочных модулей для освоения Луны.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом в своем блоге написал глава NASA Билл Нельсон.
Пятью компаниями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman и SpaceX.
«Благодаря нынешним ускоренным усилиям, направленным на разработку концепций посадочного модуля, и поиску решений по снижению рисков, мы побуждаем промышленность представить в следующем году свои предложения по регулярным транспортным услугам по полетов экипажей на Луну», — отметил Нельсон.
Читайте также: NASA приостановило работу SpaceX над лунным модулем после иска Безоса
Введение этих услуг, предусматривающих перевозку экипажа в посадочном модуле от космической станции на орбите до поверхности Луны и обратно, планируется начать в конце 2020-х годов, пояснил он.
По словам Нельсона, США запустили проект «Артемида», призванный «вернуть астронавтов на Луну». Астронавты будут смело исследовать лунную поверхность, начиная с Южного полюса Луны, написал он.
Читайте также: Безос снова пожаловался на Маска — на этот раз из-за спутников связи
Сейчас завершаются работы по интеграции системы запуска ракеты и космического корабля "Орион" для летных испытаний "Артемиды I".
«Мы все еще ожидаем первого запуска до конца этого года», — добавил директор NASA, отметив, что пандемия может внести коррективы в эти планы.
Читайте также: Компания Безоса подала в суд на NASA из-за контракта с Маском
Ранее сообщалось, что к проекту по разработке лунного модуля стоимостью 2,9 млрд долларов были допущены компании миллиардера Илона Маска SpaceX, а предложения компании миллиардера Джефф Безоса были отклонены. Компания Безоса обжаловала свое право на участие в проектах в заявлениях, поданных в Федеральную комиссию связи США, и в судебных исках к NASA.
По материалам: Укринформ