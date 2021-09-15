NASA одновременно включило в проект высадки на Луну компании Маска и Безоса

NASA одновременно включило в проект высадки на Луну компании Маска и Безоса

15.09.2021 03:35

Укринформ

Американское космическое агентство NASA выбрало пять компаний для разработки концепций посадочных модулей для освоения Луны.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в своем блоге написал глава NASA Билл Нельсон.

Пятью компаниями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman и SpaceX.

«Благодаря нынешним ускоренным усилиям, направленным на разработку концепций посадочного модуля, и поиску решений по снижению рисков, мы побуждаем промышленность представить в следующем году свои предложения по регулярным транспортным услугам по полетов экипажей на Луну», — отметил Нельсон.

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Введение этих услуг, предусматривающих перевозку экипажа в посадочном модуле от космической станции на орбите до поверхности Луны и обратно, планируется начать в конце 2020-х годов, пояснил он.

По словам Нельсона, США запустили проект «Артемида», призванный «вернуть астронавтов на Луну». Астронавты будут смело исследовать лунную поверхность, начиная с Южного полюса Луны, написал он.

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Сейчас завершаются работы по интеграции системы запуска ракеты и космического корабля "Орион" для летных испытаний "Артемиды I".

«Мы все еще ожидаем первого запуска до конца этого года», — добавил директор NASA, отметив, что пандемия может внести коррективы в эти планы.

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Ранее сообщалось, что к проекту по разработке лунного модуля стоимостью 2,9 млрд долларов были допущены компании миллиардера Илона Маска SpaceX, а предложения компании миллиардера Джефф Безоса были отклонены. Компания Безоса обжаловала свое право на участие в проектах в заявлениях, поданных в Федеральную комиссию связи США, и в судебных исках к NASA.

По материалам: Укринформ