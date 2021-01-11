TikTok назначил официального представителя в Турции

11.01.2021 02:11

Укринформ

Китайская соцсеть TikTok назначила официального представителя в Турции, как того требуют изменения в законодательстве страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение на официальной странице TikTok.

«Мы стремимся уважать местные законы на рынках, на которых работаем, даже если мы с ними не согласны. Таким образом, мы будем соблюдать требования закона – создадим местное юридическое лицо и создадим местное представительство для связи с правительством Турции», – говорится в сообщении.

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В компании заявили, что принцип преданности свободе слова остается неизменным и указывается, что решение было принято после тщательного изучения закона №5651, который определяет требования к платформам социальных медиа, включая назначение местного представителя и управления запросами об удалении содержимого.

Как известно, парламент Турции в конце июля 2020 года принял закон, составил правила деятельности социальных сетей, невыполнение которых влечет за собой штрафы и ограничения трафика.

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В октябре стало известно, что компания Facebook отказывается выполнять закон, который вступил в действие в Турции и устанавливает новые правила деятельности соцсетей. В начале декабря социальные сети, включая Facebook, Instagram, TikTok, Twitter и YouTube, получили значительные штрафы за неназначение представителя в Турции. Впоследствии YouTube и VKontakte назначили своих представителей.

По материалам: Укринформ