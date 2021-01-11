Китайские инженеры научились заряжать мобильные с помощью бутылки с кипятком

11.01.2021 10:49

Укринформ

Исследователи из Китайского исследовательского института ракетной техники разработали тип изолированной бутылки с водой, оснащенной термоэлектрическим чипом, который может превращать тепло воды в электричество для зарядки мобильного телефона.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

На демонстрационном видео термоэлектрическое устройство было встроено в крышку бутылки, на которой есть USB-порт для зарядки. Когда исследователь подключил iPhone к бутылке с помощью кабеля, экран телефона оповестил своего владельца о начале зарядки.

"Мы обнаружили, что бутылка с 300-500 миллилитрами кипятка может обеспечить 20-30 минут электричества", – отметил член исследовательской группы Шэн Цзян.

Эта бутылка также может обеспечивать электроэнергией ноутбуки, фотоаппараты и другие маломощные бытовые приборы.

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В настоящее время исследователи стремятся наладить сотрудничество с предприятиями для коммерческого применения этого изобретения. Продукт, скорее всего, будет стоить около 200 юаней (около 25 долл. США)

Отмечается, что хотя термоэлектрический чип может сделать бутылку на 200 г тяжелее, чем продукт того же размера на рынке, ее будет легко носить с собой, поскольку исследователи уменьшили вес бутылки с помощью легкого теплоизоляционного материала, первоначально созданного для космических аппаратов, чтобы заменить контейнер из нержавеющей стали.

Цзян также отметил безопасность нового изобретения, отметив, что оно дает ток малого напряжения, исключая тем самым риск короткого замыкания.

Как сообщал Укринформ, марсоход Perseverance («Настойчивость») Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) после своего прибытия на Красную планету попытается превратить углеродный газ в кислород.

По материалам: Укринформ