Apple тоже удалила приложение Parler, в котором общались сторонники Трампа

10.01.2021 06:40

Укринформ

Компания Apple убрала приложение социальной сети Parler с App Store на фоне кровавых беспорядков в Вашингтоне.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом со ссылкой на заявление Apple пишет CNBC.

"Мы всегда поддерживали представления различных точек зрения в App Store, однако на платформе не место угрозам насилия и незаконной деятельности. Parler не принял достаточных мер для прекращения распространения угроз безопасности людей. Parler не будет в App Store, пока они не решат этих проблем", – говорится в распространенном заявлении.

Ранее Google убрал приложение соцсети Parler с Google Play.

Parler – небольшая социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, которым пользуются многие сторонники Дональда Трампа. Она была основана 2018 года.

Как сообщал Укринформ, в среду агрессивные сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса.

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Там должно было состояться окончательное утверждение результатов голосований выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена в борьбе за пост главы Белого дома. Во время столкновений погибли пять человек, задержаны 52.

По материалам: Укринформ