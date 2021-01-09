Microsoft разработала технологию создания виртуальной копии человека
Microsoft разработала технологию создания виртуальной копии человека
09.01.2021 19:10
Укринформ
Компания Microsoft разработала технологию, позволяющую создать виртуальную копию конкретного человека.
Заявку на такую технологию опубликовали в офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO), передает Укринформ.
Как отмечается, на основе данных об определенном человеке, собранных в социальных сетях, специальный чат-бот сможет генерировать его сообщения, фотографии и даже запись голоса.
Разработчики будут собирать все доступные данные о человеке: фото, видео и записи голоса, публикации, электронные письма, рукописные материалы, – и на основе этих данных создадут специальный индекс личности, которым "будут тренировать" его чат-бота отвечать на сообщения так, будто это сделала эта личность.
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При наличии необходимых данных технология даже сможет генерировать новые изображения человека в формате 2D и 3D и записи его голоса.
По материалам: Укринформ