Microsoft разработала технологию создания виртуальной копии человека

09.01.2021 19:10

Укринформ

Компания Microsoft разработала технологию, позволяющую создать виртуальную копию конкретного человека.

Заявку на такую технологию опубликовали в офисе по патентам и товарным знакам США (USPTO), передает Укринформ.

Как отмечается, на основе данных об определенном человеке, собранных в социальных сетях, специальный чат-бот сможет генерировать его сообщения, фотографии и даже запись голоса.

Разработчики будут собирать все доступные данные о человеке: фото, видео и записи голоса, публикации, электронные письма, рукописные материалы, – и на основе этих данных создадут специальный индекс личности, которым "будут тренировать" его чат-бота отвечать на сообщения так, будто это сделала эта личность.

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При наличии необходимых данных технология даже сможет генерировать новые изображения человека в формате 2D и 3D и записи его голоса.

По материалам: Укринформ