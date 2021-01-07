Грузовое судно Cygnus отстыковалось от МКС

06.01.2021 22:42

Укринформ

Грузовое судно Cygnus, которое отстыковалось от Международной космической станции, примет участие в ряде научных экспериментов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space.com.

«Беспилотный космический корабль Cygnus NG-14 покинул космическую станцию… после того, как наземные диспетчеры освободили его от манипулятора Canadarm2», – говорится в сообщении.

Судно Cygnus прибыло на МКС в октябре, доставив на орбиту 3600 килограммов грузов, в том числе научное оборудование и туалет.

Теперь его загрузили мусором, который во время возвращения на Землю должен сгореть в атмосфере.

Но еще до этого Cygnus примет участие в ряде научных экспериментов, в частности касающихся 5G-технологий и управляемого пожара на орбите в рамках проекта Saffire.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил успешную автономную состыковку с Международной космической станцией.

Среди прочего он доставил на МКС коммерческий шлюзовой модуль Nanoracks Bishop Airlock, предназначенный, в частности, для запуска частных мини-спутников.

Фото: nasa.gov

По материалам: Укринформ