Технологии

Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

Видео

07.01.2021 15:18

Укринформ

Калифорнийский стартап TuSimple в сотрудничестве с производителем грузовых автомобилей Navistar проводит тестовые операции по беспилотным автономным пробегам грузовиков от склада до склада в штатах Аризона и Техас (США).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Spectrum.

Грузовики работают в режиме «контролируемой автономии». Это означает, что при необходимости водитель сможет сесть за руль. Датчики – обычно камеры, лидары или радары – подают данные на компьютер, который управляет транспортным средством благодаря использованию навыков, которые он усвоил во время тренировок и моделирования.

Разработка беспилотного грузовика может быть проще, чем автомобиля, так как этот вид транспорта обычно движется фиксированными маршрутами и проводит большую часть времени на магистралях. Они более предсказуемы и просты в движении, чем городские улицы. Также большие размеры грузовиков обеспечивают большую мощность для компьютеров и улучшенное поле зрения для датчиков, которые можно установить выше земли.

Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

Оборудование TuSimple предназначается для грузовых автомобилей. Руководитель отдела продуктов компании Чак Прайс сообщил, что благодаря возможности системы обнаруживать другие транспортные средства и вычислять их траекторию движения на расстоянии 1 км, грузовики стартапа тормозят реже, чем управляемые людьми, что приводит к повышению экономии топлива примерно на 10 процентов. А более стабильное вождение, с меньшим движением в сторону на полосах, приводит к приросту эффективности и минимизирует износ шин. Автономные грузовики также могут помочь справиться с дефицитом водителей грузовых автомобилей.

Читайте также: Автопилот в пробках: Honda представит «умное» авто

В 2021 году стартап планирует начать осуществлять доставку на склады без водителей. До 2024 года TuSimple имеет целью достичь 4 уровня автономии. Это означает, что грузовики смогут работать без человека-водителя в разное время суток, независимо от погоды, по заранее определенному маршруту.

Как сообщал Укринформ, компания Amazon завершила создание первого автомобиля от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Локдаун в Киеве: как будет работать транспорт, магазины и сфера услуг

46 минут ago

Топ-10 популярных статей на «Минфине» в 2020 году

1 час ago

В высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность

1 час ago

Украинский защитник перешел в состав лидера чемпионата Чехии

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button