Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

Беспилотные грузовики в этом году появятся на дорогах США

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07.01.2021 15:18

Укринформ

Калифорнийский стартап TuSimple в сотрудничестве с производителем грузовых автомобилей Navistar проводит тестовые операции по беспилотным автономным пробегам грузовиков от склада до склада в штатах Аризона и Техас (США).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Spectrum.

Грузовики работают в режиме «контролируемой автономии». Это означает, что при необходимости водитель сможет сесть за руль. Датчики – обычно камеры, лидары или радары – подают данные на компьютер, который управляет транспортным средством благодаря использованию навыков, которые он усвоил во время тренировок и моделирования.

Разработка беспилотного грузовика может быть проще, чем автомобиля, так как этот вид транспорта обычно движется фиксированными маршрутами и проводит большую часть времени на магистралях. Они более предсказуемы и просты в движении, чем городские улицы. Также большие размеры грузовиков обеспечивают большую мощность для компьютеров и улучшенное поле зрения для датчиков, которые можно установить выше земли.

Оборудование TuSimple предназначается для грузовых автомобилей. Руководитель отдела продуктов компании Чак Прайс сообщил, что благодаря возможности системы обнаруживать другие транспортные средства и вычислять их траекторию движения на расстоянии 1 км, грузовики стартапа тормозят реже, чем управляемые людьми, что приводит к повышению экономии топлива примерно на 10 процентов. А более стабильное вождение, с меньшим движением в сторону на полосах, приводит к приросту эффективности и минимизирует износ шин. Автономные грузовики также могут помочь справиться с дефицитом водителей грузовых автомобилей.

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В 2021 году стартап планирует начать осуществлять доставку на склады без водителей. До 2024 года TuSimple имеет целью достичь 4 уровня автономии. Это означает, что грузовики смогут работать без человека-водителя в разное время суток, независимо от погоды, по заранее определенному маршруту.

Как сообщал Укринформ, компания Amazon завершила создание первого автомобиля от стартап-компании Zoox, который может ездить без водителя в городских условиях.

По материалам: Укринформ