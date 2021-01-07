Amazon купил 11 самолетов Boeing для ускорения доставки

07.01.2021 10:54

Укринформ

Компания Amazon объявила о своей первой покупке 11 самолетов Boeing 767-300 у авиакомпаний Delta (США) и WestJet (Канада), чтобы увеличить свой флот для обслуживания клиентов и доставки большего количества товаров.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Наша цель – продолжать предоставлять услуги потребителям по всей территории США – то, чего они ожидают от Amazon, и приобретение собственного самолета является естественным следующим шагом к этой цели. Наличие в нашем растущем флоте соединения арендованных и собственных самолетов позволяет нам лучше управлять операциями, что, в свою очередь, помогает нам не отставать от выполнения своих обещаний клиентам», – сказала Сара Роудс, вице-президент Amazon Global Air.

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Таким образом компании удалось приобрести семь самолетов у Delta и четыре самолета – у WestJet. Они присоединятся к авиапарку Amazon до 2022 года. Их все переоборудуют из пассажирских в грузовые самолеты.

Это впервые, когда Amazon решил купить самолеты для своих грузовых перевозок, а не как ранее, взять в лизинг.

По материалам: Укринформ