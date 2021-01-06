Сутки «не дотягивают» до 24 часов – Земля стала вращаться быстрее

06.01.2021 17:51

Укринформ

Земля стала вращаться необычно быстро, а в прошлом году наблюдался самый короткий день с момента, когда человек начал учет времени вращения планеты.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yahoo.

Всего, в течение 2020 года были 28 коротких дней с 1960 года, до этого последний раз самый короткий день был в 2005 году.

Самый короткий день из всех был 19 июля прошлого года.

В среднем сейчас сутки примерно на 0,5 секунды короче. По словам ученых, такая разница пока заметна лишь на атомарном уровне.

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Быстрое вращение нашей планеты будет означать, что ученые будут добавлять «високосную секунду» к атомным часам, которые отсчитывают время на Земле.

"Вполне возможно, что понадобится добавить отрицательную высокосную секунду, если скорость вращения Земли вырастет еще, но пока рано говорить, или это может произойти", – отметил специалист Национальной физической лаборатории Великобритании Питер Уибберли.

По материалам: Укринформ