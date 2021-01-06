США запретили восемь китайских приложений
США запретили восемь китайских приложений
06.01.2021 20:29
Укринформ
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете восьми китайских приложений для осуществления финансовых расчетов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.
К этим приложениям относятся популярные платежные платформы Alipay, QQ Wallet и WeChat Pay.
В приказе, который вступает в силу через 45 дней со дня подписания, говорится, что приложения запрещают, поскольку они угрожают национальной безопасности США.
Отмечается возможность использования приложений для отслеживания и создания досье на федеральных служащих США.
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"Получая доступ к персональным электронным устройствам, таким, как смартфоны, планшеты и компьютеры, подключенные китайским программным обеспечением программы могут получать огромное количество информации о пользователях, в частности, конфиденциальную и личную информацию", – говорится в приказе.
Приложения: Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate и WPS Office также включены в перечень.
Фото: СNBC
По материалам: Укринформ