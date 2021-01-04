В Telegram произошел глобальный сбой, который ощутили и в Украине
В Telegram произошел глобальный сбой, который ощутили и в Украине
04.01.2021 14:49
Укринформ
В работе Telegram произошел глобальный сбой, в результате которого большинство пользователей не могут подключиться к мессенджеру.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (81%) и проблемы с отправкой сообщений (18%).
Отмечается, что сбой произошел, в частности, в Украине, Беларуси, России, Германии, Чехии, Словакии, Франции, Молдове и других странах. Среди украинских городов жалобы выражают пользователи в Киеве, Харькове, Одессе и других городах.
По состоянию на 14:07 о жалобах сообщили более 10 тысячу раз.
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В компании пока не комментируют инцидент.
По материалам: Укринформ