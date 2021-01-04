Турция усматривает «политическую причину» в отказе Volkswagen от строительства завода

Турция усматривает «политическую причину» в отказе Volkswagen от строительства завода

04.01.2021 03:36

Укринформ

Анкара считает политически мотивированным решение немецкой компании Volkswagen отказаться от планов построить завод в турецком городе Маниса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sözcü.

«Конечно, мы знали, что есть те, кто не желает этого проекта по политическим причинам», – заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его убеждению, это решение является «потерей» для компании Volkswagen.

Немецкая Volkswagen Group собиралась построить завод в турецком городе Маниса, вложив в него 1 млрд евро.

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Официально причиной отказа от проекта было снижение спроса из-за пандемии коронавируса Но впоследствии стало известно, что совет директоров компании также был обеспокоен политическим климатом в Турции.

Вместо этого Volkswagen решил наращивать промышленные мощности завода в столице Словакии Братиславе.

По материалам: Укринформ