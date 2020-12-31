Tesla со следующего года будет продавать электрокары в Индии
Tesla со следующего года будет продавать электрокары в Индии
28.12.2020 18:17
Укринформ
Компания Tesla начнет работу в Индии в начале следующего года.
Об этом министр транспорта Индии Нитин Гадкари сказал в интервью The Indian Express, передает Укринформ.
По словам Гадкари, сначала Tesla будет проводить в Индии продажи электрокаров, а затем компания может рассмотреть и вопрос производства электромобилей.
Министр добавил, что в Индии есть компании, которые работают над разработкой электрокаров, однако они не настолько «технически продвинутые», как Tesla.
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Как сообщал Укринформ, в октябре гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компания намерена в следующем году выйти на индийский рынок.
По материалам: Укринформ