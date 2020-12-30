Для школьников запустили сериал об искусственном интеллекте

Для школьников запустили сериал об искусственном интеллекте

Видео

29.12.2020 10:37

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины запустило новый образовательный сериал «Искусственный интеллект для школьников».

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сериал повествует о том, что такое искусственный интеллект, о законах робототехники, алгоритмах машинного обучения, применении искусственного интеллекта в медицине, экологии, искусстве, о нейросетях. Также в сериале речь идет о профессиях, которые используют искусственный интеллект.

В рамках курса школьники овладеют основными алгоритмами искусственного интеллекта, поймут типы задач с машинным обучением, узнают о будущих профессиях с искусственным интеллектом и услышат советы от практиков искусственного интеллекта в Украине. Также после успешного прохождения финального тестирования каждый получит электронный сертификат.

Читайте также: В Украине презентовали образовательный сериал об искусственном интеллекте

Сериал состоит из 15 серий и уже доступен для просмотра на портале "Дія. Цифрова освіта".

По материалам: Укринформ