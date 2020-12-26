Технологии

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Фото

26.12.2020 09:15

Укринформ

Китай успешно испытал прототип гиперзвукового двигателя, что  позволит летательному аппарату обогнуть Землю за два часа.

Как передает Укринформ, отчет об испытаниях опубликовали ученые из Китайской академии наук (CAS) в журнале Chinese Journal of Aeronautics. 

Ведущий автор исследования Цзиан Цзунлинь заявил, что разработка его команды послужит основой для создания многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолетов нового поколения. 

Двигатель работает на чистом водороде а в его конструкции использованы неназванные особые сплавы. Их создали специально для sodramjet, поскольку применяемые в ракетно-космической отрасли металлы с трудом выдержали бы температуры, возникающие в новом ПВРД. Устройство испытанного прототипа разительно отличается от известных схем гиперзвуковых прямоточных двигателей. 

Читайте также: NASA показало «космический трейлер» о посадке марсохода

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Инженеры и ученые Китайской академии наук проводили эксперимент в гиперзвуковой аэродинамической трубе, способной создавать скорость воздушного потока до 9 чисел Маха. Это примерно равно 11 тысячам километров в час. Показатели прототипа во время испытаний были стабильными — он работал как положено. В ходе экстраполяции результатов измерений ученые сделали вывод, что sodramjet будет стабильно разгоняться и эффективно работать на скорости до 16 чисел Маха. А это уже примерно 19,5 тысяч километров в час, то есть весь экватор летательный аппарат с таким двигателем облетит чуть более, чем за два часа, цитирует статью Naked Science.

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

Чтобы проверить теоретические выкладки придется дождаться постройки более мощной аэродинамической трубы. Ну а до практического применения sodramjet может и вовсе никогда не дойти. Да, реализованная китайскими учеными схема демонстрирует потрясающие показатели. Фактически, чем быстрее такой двигатель летит, тем эффективнее он работает. Однако использованные в его конструкции материалы выдержали лишь кратковременные эксперименты. Как они поведут себя при полетах длительностью в десятки минут — предсказать пока трудно.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рожкова и Сологуб пошли в суд. Оспаривают выговоры Совета НБУ

1 час ago

ФК “Рух” прекратил сотрудничество со старожилом команды

2 часа ago

Антикоррупционная инфраструктура Украины: какой от нее эффект

2 часа ago

“Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button