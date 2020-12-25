На астероиде Рюгу «Хаябуса-2» нашел гравийный материал

25.12.2020 10:18

Укринформ

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) сообщило, что в образцах, доставленных с астероида зондом «Хаябуса-2», содержится гравийный материал, размеры некоторых образцов достигают примерно одного сантиметра.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Ученые JAXA заявили, что извлеченные образцы представляют собой гравийный материал, некоторые компоненты которого достигают примерно одного сантиметра.

JAXA планирует посвятить следующие примерно шесть месяцев составлению каталога образцов до того, как начать их детальный анализ.

Усуи Томохиро, который возглавляет исследовательские группы JAXA, заявил, что образцов оказалось больше, чем предполагалось, но работа ведется.

Отмечается, что сама капсула, в которой содержались образцы грунта с астероида Рюгу, приземлилась в пустынном районе Австралии 6 декабря.

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Как сообщал Укринформ, 5 декабря автоматический зонд «Хаябуса-2» удачно доставил на Землю две капсулы с образцами астероида Рюгу, преодолев 6 млрд километров.

8 декабря капсула прибыла в Институт космоса и астронавтики JAXA в городе Сагамихара поблизости Токио.

По материалам: Укринформ