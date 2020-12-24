Украинская компания вышла в финал международного конкурса стартапов
Украинская компания вышла в финал международного конкурса стартапов
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23.12.2020 04:39
Укринформ
Украинский стартап Kray победил в региональном отборе на конкурс Startup World Cup и будет бороться за $1 млн в гранд-финале, который пройдет 19-21 мая в США.
За выход в гранд-финал соревновались 12 украинских стартапов, передает корреспондент Укринформа.
По словам организаторов, региональный отбор, который состоялся 22 декабря в Киеве, впервые официально прошел в Украине.
Компания Kray создала автоматические дроны для внесения средств защиты растений и подкормки в полевые культуры с индустриальной производительностью (до 470 га/день). Они уменьшают стоимость внесения на 90% – примерно до $2/га (на рынке США).
Эта разработка позволяет фермеру минимизировать потери урожая и применить новые технологии частой подкормки, которые обещают прирост урожайности на 20-40%.
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Startup World Cup – крупнейший глобальный конкурс стартапов с финалом в Кремниевой долине США, который ежегодно собирает более 2500 инвесторов и около 50 тысяч участников со всего мира. Участники финала получат возможность не только представить свой проект, но и услышать советы мировых экспертов, найти партнеров и инвесторов.
Фото: kray.technology
По материалам: Укринформ