Пять производителей отзывают более 200 тысяч авто в Южной Корее

Пять производителей отзывают более 200 тысяч авто в Южной Корее

24.12.2020 10:14

Укринформ

Пять компаний, которые занимаются производством автомобилей в Южной Корее, отзывают в целом 210 738 автомобилей из-за технических проблем.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

По данным Министерства земли, транспорта и инфраструктуры Южной Кореи, речь идет о компании GM Korea Co., BMW Group Korea, Audi-Volkswagen Korea, Nissan Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles N.V. Korea.

В министерстве также добавили, что среди проблем, которые были выявлены, есть неисправный блок управления автоматической коробкой передач в Chevrolet Lacetti от GM, неисправная цепь ГРМ в 44 моделях BMW и неисправная система управления кулачковым валом в автомобилях серии A6 от Audi.

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Всего будет отозвано 76 моделей 210 ​​738 автомобилей.

Отмечается, что указанные компании уже начали предлагать ремонтные работы владельцам автомобилей. Водители также самостоятельно могут обратиться в сервисные центры для бесплатной замены неисправных запчастей.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе из-за потенциальных проблем с трансмиссией и программным обеспечением на некоторых моделях японская компания Honda объявила об отзыве в Канаде 130 тыс. автомобилей.

По материалам: Укринформ