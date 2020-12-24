Маск говорит, что предлагал Apple приобрести компанию Tesla

Маск говорит, что предлагал Apple приобрести компанию Tesla

23.12.2020 09:01

Укринформ

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск рассказал, что в трудные для Tesla времена предлагал главе компании Apple Тиму Куку обсудить возможность приобретения производителя электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом Маск сообщил в Твиттере.

«В самые тяжелые дни работы над программой (по разработке и выпуску электромобилей – ред.) Model 3 обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla (компанией – ред.) Apple за одну десятую ее стоимости на сегодня. Он отказался от встречи», – написал Маск.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что компания Apple планирует в 2024 году начать производство беспилотных автомобилей.

Apple занимается разработкой собственного самоуправляемого автомобиля с 2014 года – речь идет о проекте Titan.

Компания Tesla представила Model 3 в марте 2016 года.

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Как сообщал Укринформ, в конце ноября общая стоимость акций компании Tesla Илона Маска впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов США. Также было анонсировано, что компанию Маска включат в декабре в индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний.

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А сам основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга.

По материалам: Укринформ