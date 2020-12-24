К Земле приближаются три астероида — NASA

24.12.2020 16:29

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 25 декабря, мимо Земли пролетят три астероида.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Fox News.

Самый крупный из трех, который называется 2014 SD224, приблизится к Земле на расстояние в 30,6 миллиона километров. Его диаметр составляет 201 метр.

В NASA убеждены, что он не угрожает столкновением с Землей.

Последний раз этот астероид приближался к нашей планете 26 января этого года, а его следующий пролет ожидается в декабре следующего года.

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Отмечается, что в пятницу, 25 декабря, мимо Земли также пролетят еще два астероида – 2020 XY и 2020 YM1. По данным американского ведомства, они также не представляют угрозы для Земли.

Как сообщал Укринформ, в ноябре астероид 2020 VT4 пролетел на расстоянии 370 километров от Земли, ближе всего из всех пролететов астероидов возле нашей планеты.

По материалам: Укринформ