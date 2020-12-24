Hubble показал скопление суперзвезд в окутанной пылью галактике
Hubble показал скопление суперзвезд в окутанной пылью галактике
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24.12.2020 16:59
Укринформ
Телескоп Hubble сделал снимок галактики Arp 22 в созвездии Змея.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.
Всего на снимке есть более 200 звездных скоплений.
Самое большое скопление Arp 220 – около 10 миллионов масс Солнца – вдвое массивнее, чем любое подобное звездное скопление в галактике Млечный Путь.
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Arp 22 столкнулась с другой галактикой около 700 миллионов лет назад, начав рождение звезд в небольшом регионе диаметром около 5000 световых лет.
Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе телескоп Hubble сделал снимок галактической туманности NGC 604 в созвездии Треугольник.
Фото: NASA
По материалам: Укринформ