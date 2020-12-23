Toyota разработала систему, позволяющую одновременно управлять несколькими авто

23.12.2020 11:30

Укринформ

Японская автомобилестроительная компания Toyota разработала новую транспортную систему, позволяющую одновременно управлять несколькими автономными автомобилями.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

Сама система способна управлять автономными автомобилями, разработанными компанией Toyota, размер которых составляет 5 метров в длину и 2 метра в ширину.

В ходе демонстрации эта система позволила очень точно припарковать автомобили в установленном месте. При этом одна из машин должна была пропустить другую во избежание столкновения.

Японская компания говорит, что система способна сокращать временный интервал между машинами и управлять большим числом автомобилей в ситуациях, когда много людей ждут машины.

Читайте также: Маск говорит, что предлагал Apple приобрести компанию Tesla

Компания планирует использовать оборудованные этой системой автомобили для транспортировки спортсменов на Токийских Олимпийских и Паралимпийских играх в следующем году.

Она также планирует в сотрудничестве с другими компаниями начать до 2025 года использование машин, оборудованных новой системой, для транспортировки товаров и в качестве автолавок.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская телекоммуникационная компания LG Uplus Corp. представила первую в мире технологию автономного парковки автомобиля при поддержке 5G-сети.

По материалам: Укринформ