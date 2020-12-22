В Китае представили смартфон с черно-белым экраном и 5G

В Китае представили смартфон с черно-белым экраном и 5G

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22.12.2020 17:50

Укринформ

Китайская компания Hisense представила первый в мире смартфон с дисплеем E Ink и поддержкой 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GizmoChina.

Сам смартфон Hisense A7 5G будет продаваться эксклюзивно на территории Китая. Его стоимость составит 1999 юаней или 305 долларов США.

17-сантиметровый экран Hisense A7 5G является черно-белым, а его разрешение – 300 пикселей на 2,54 см.

В общей сложности смартфон имеет 6Гб операционной памяти и 128Гб внутренней памяти. В середине также – встроенная батарея мощностью в 4,770 мегаампер в час.

Отмечается, что ранее в этом году Hisense уже представляла первый в мире смартфон с дисплеем E Ink с моделями Hisense A5C, Hisense A5 Pro и Hisense A5 Pro CC. Однако, все они не имели поддержки 5G.

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E Ink (Electronic Ink) – это дисплей на основе "электронных чернил", где изображение формируется микроскопическими частицами пигмента. Так же оно образуется и на настоящей бумаге, однако измениться потом не может, в отличие от смартфона.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Samsung представила два новых смартфона A12 и A02S.

По материалам: Укринформ