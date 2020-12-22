Прогноз и социальная дистанция: искусственный интеллект будет бороться с COVID-19 в Корее

Прогноз и социальная дистанция: искусственный интеллект будет бороться с COVID-19 в Корее

22.12.2020 11:31

Укринформ

Крупнейший южнокорейский телеоператор SK Telecom Co создаст вместе с компаниями Samsung Electronics и Kakao Corp. платформу на основе искусственного интеллекта, которая поможет в борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Сама платформа появится уже в начале следующего года.

В компании заявили, что искусственный интеллект будет анализировать и прогнозировать, где именно могут быть места с наибольшим риском заражения коронавирусом. Платформа также будет давать рекомендации пользователям по соблюдению социальной дистанции и отвечать голосом на вопросы людей.

Сначала платформа будет доступна для разработчиков и государственных учреждений.

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Отмечается, что все три компании уже предлагают услуги на основе искусственного интеллекта, который встроен в виртуальных ассистентах: Nugu от SK Telecom Co, Bixby от Samsung Electronics и Mini Kakao от компании Kakao.

Как сообщал Укринформ, алгоритм на основе искусственного интеллекта впервые помог пилоту военного самолета Воздушных сил США во время полета.

Фото: UPI

По материалам: Укринформ