В Турции разработали БПЛА-вертолет

21.12.2020 04:53

Укринформ

Турецкий технологическая компания превратила вертолет в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с большой полезной нагрузкой, длительным временем полета и большой дальностью, которая может использоваться для военных и гражданских нужд.

Об этом Селман Донмез – руководитель компании Titra Technology, которая разработала беспилотный вертолет, – рассказал информагентсву «Анадолу», передает Укринформ.

«Мы стремимся начать массовое производство до конца 2021 года", – сказал он.

По его словам, беспилотный вертолет способен перевозить до 160 килограммов на расстояние до 800-850 километров, на высоте более 4,572 метра. Проект осуществлен в сотрудничестве с белорусской инженерной фирмой.

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Донмез отметил, что транспортное средство может использоваться в чрезвычайных ситуациях и катастрофах в сфере связи путем интеграции базовой станции, а также для логистических целей благодаря высокой грузоподъемности. Он также может доставлять боеприпасы и осуществлять поставки в районы военных операций.

Как известно, в мире несколько компаний ведут разработку и испытания беспилотных вертолетов. В частности, в Японии недавно представили беспилотный вертолет K-Racer. В Китае проходит испытания беспилотный вертолет AR-500C. Европейский консорциум Airbus Helicopters испытывает VSR700.

Фото: АА

По материалам: Укринформ