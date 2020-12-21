Астрономы поймали радиоволны от звезды Проксима Центавра

21.12.2020 16:55

Укринформ

Группа ученых изучает новые радиоволны, зафиксированные во Вселенной благодаря обсерватории им. Паркса, которая расположена в Австралии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

По словам собеседников газеты, радиоволны были обнаружены еще в апреле и мае прошлого года во время 30-часовой работы обсерватории им. Паркса. Однако, только сейчас об этой информации стало известно.

Волны приходили по направлению от красного карлика Проксима Центавра, который расположен в 4,2 световых лет от Земли и считается на текущий момент ближайшей к Солнечной системе звездой.

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Радиосигнал был зафиксирован в очень узкой полосе радиочастотного спектра – 982 мегагерца.

Отмечается, что анализ этого загадочного звука ведется уже некоторое время, однако до сих пор не выяснен его источник.

Газета замечает, что в последнее время к Проксиме Центавре увеличился интерес астрономов. Сейчас известно, что по крайней мере две планеты вращаются вокруг этой звезды. Одна является газовым гигантом, а другая – Проксима Центавра b – имеет твердую поверхность и примерно на 17% массивнее Земли.

Как сообщал Укринформ, группа международных ученых из Университета Берна (Швейцария) нашла в космосе новую двойную планету.

По материалам: Укринформ