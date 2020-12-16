Звуки животных для Siri и исправленные баги: Apple обновила «операционку»

Звуки животных для Siri и исправленные баги: Apple обновила «операционку»

15.12.2020 19:32

Укринформ

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.2 для iPhone и iPadOS 14.2 для планшетов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает MacRumors.

Согласно обновлениям, владельцы смартфонов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат поддержку нового формата ProRAW в камере. Также отныне есть возможность снимать видео со скоростью в 25 кадров в секунду.

Апдейт также принес владельцам iPhone сотни новых звуков животных, инструментов и транспортных средств в голосовом ассистенте Siri.

Также обновление значительно упрощает и ускоряет открытие приложений, расположенных на стартовой странице.

В обновлении также исправлены баги, выявленные в предыдущей операционной системе.

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Как сообщал Укринформ, в начале ноября американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.2 для iPhone и iPadOS 14.2 для планшетов.

По материалам: Укринформ