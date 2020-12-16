Звуки животных для Siri и исправленные баги: Apple обновила «операционку»
Звуки животных для Siri и исправленные баги: Apple обновила «операционку»
15.12.2020 19:32
Укринформ
Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.2 для iPhone и iPadOS 14.2 для планшетов.
Как передает Укринформ, об этом сообщает MacRumors.
Согласно обновлениям, владельцы смартфонов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат поддержку нового формата ProRAW в камере. Также отныне есть возможность снимать видео со скоростью в 25 кадров в секунду.
Апдейт также принес владельцам iPhone сотни новых звуков животных, инструментов и транспортных средств в голосовом ассистенте Siri.
Также обновление значительно упрощает и ускоряет открытие приложений, расположенных на стартовой странице.
В обновлении также исправлены баги, выявленные в предыдущей операционной системе.
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Как сообщал Укринформ, в начале ноября американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14.2 для iPhone и iPadOS 14.2 для планшетов.
По материалам: Укринформ