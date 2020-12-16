Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригинала

16.12.2020 09:04

Укринформ

Стартап Papercup предлагает снизить расходы производителей видеоконтента на переводчиков и актерах дубляжа и предлагает технологию на базе искусственного интеллекта для быстрого перевода видеороликов.

Как передает Укринформ, об этом пишет techcrunch.

«Большая часть мирового видео- и аудиоконтента привязана к одному языку. Сюда входят миллиарды часов видео на YouTube, миллионы эпизодов подкастов, десятки тысяч учебных курсов на Skillshare и Coursera и тысячи часов контента на Netflix. Практически каждый владелец контента пытается выйти на международный уровень, но на данный момент не существует простого и экономичного способа перевода контента, кроме субтитров», — цитирует генерального директора Papercup Джесси Шемена 24 Техно.

Синтетически созданный перевод не сразу возвращается к клиенту. Сначала его проверяет команда носителей языка, также подключенная к платформе, чтобы убедиться в качестве результата. Таким образом качество перевода контролируется самой компанией и позволяет собирать данные для улучшения алгоритма.

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Сервис пока на стадии тестирования, но уже доступен для всех желающих за 20 долларов за минуту перевода.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить свое видео или аудио в систему и выбрать желаемый язык. Далее команда Papercup проверит качество звука и запустит алгоритмы, которые быстро переведут звуковую дорожку.

Стартап Papercup уже сотрудничает с частными клиентами и несколькими крупными компаниями. Среди них Sky News и Discovery, а также популярный YouTube-канал DIY Creators. По подсчетам стартапа, за последние 12 месяцев более 80 миллионов человек посмотрели видеоролики, переведенные с помощью их системы.

фото: Papercup

По материалам: Укринформ