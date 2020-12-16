Ирландия оштрафовала Twitter на €450 тысяч

Ирландия оштрафовала Twitter на €450 тысяч

16.12.2020 12:31

Укринформ

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала компанию Twitter на 450 тысяч евро за несвоевременное предупреждение об утечке персональных данных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

Согласно расследованию DPC, которое проводилось с января 2019 года, соцсеть не сообщила вовремя об утечке данных и не смогла ее должным образом задокументировать согласно общему регламенту о защите данных Евросоюза (GDPR).

По европейским правилам, компания обязана уведомить профильного регулятора в течение 72 часов об утечке персональных данных и задокументировать этот процесс.

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В Twitter еще не прокомментировали это сообщение.

Сейчас ирландский регулятор расследует более 20 дел против крупных технологических компаний, среди которых, в частности, Facebook, WhatsApp, Google, Apple и LinkedIn.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе французский орган охраны данных CNIL оштрафовал на 135 млн евро два подразделения компании Google и дочь компании Amazon.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ