Alfa Romeo представил спорткар – изготовят всего 33 эксклюзивных экземпляра

Фото

15.12.2020 10:41

Укринформ

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 4C Spider 33 Stradale Tributo.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

Всего будет изготовлено 33 эксклюзивных экземпляра.

Отмечается, что в автомобиле встроен 1,75-литровый турбодвигатель с мощностью в 237 лошадиных сил. Крутящий момент равен 258 Нм.

Компания утверждает, что спорткар может разогнаться до 96 км в час за 4,1 секунды, а максимальная скорость автомобиля не превышает 258 км в час.

Стоимость одной модели 4C Spider 33 Stradale Tributo составляет 79 995 долларов США.

Читайте также: Япония подготовит в поездах специальные вагоны для туристов – СМИ

Как сообщал Укринформ, итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 2021 Stelvio Veloce Ti.

По материалам: Укринформ