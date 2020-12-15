В Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дороги

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14.12.2020 18:11

Укринформ

Солнечная электростанция, которую установили на 405 километре автотрассы Одесса-Киев, успешно обеспечивает питание наружного освещения на важном участке дороги рядом с селом Знаменка Одесской области.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"Альтернативная энергетика – уже на дорогах Одесской области! На 405 километре автотрассы М-05 Киев-Одесса установили первую солнечную электростанцию ​​для питания фонарей наружного освещения. Станция обеспечивает освещение участка дороги возле с.Знаменка, на которой находится разворот и начало крутого подъема", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующим этапом работ будет монтаж еще одного комплекса автономного освещения на 406 километре М-05 Киев – Одесса.

В облавтодоре уточнили, что придорожные фонари питаются от солнечной энергии, что соответствует современным требованиям экологии и экономии ресурсов.

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Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, мощность которых 36 кВт. Трекеры меняют своё положение в зависимости от того, в какой точке небосвода находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи её накапливают, причем сеть работает в автономном режиме. С заходом солнца автоматически зажигаются фонари.

Всего установлено на этом участке автотрассы 48 батарей, 120 солнечных панелей, 3 трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Также запущен мощный генератор, который включается, если в течение 3-4 дней сохранится пасмурная погода.

В облавтодоре добавили, что освещение на солнечных батареях может успешно функционировать до 100 тысяч часов. Современные модели оборудования имеют защиту от коррозии, пылеобразования, а также атмосферных осадков и температурных перепадов.

По материалам: Укринформ