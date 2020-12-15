Hubble показал самое большое кольцо Эйнштейна во Вселенной

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15.12.2020 20:20

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок самого большого из известных колец Эйнштейна GAL-CLUS-022058s, которое находится в южном полушарии созвездия Печь.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Именно GAL-CLUS-022058s является одним из самых больших полных колец Эйнштейна, которое было найдено во Вселенной.

Впервые предложенная физиком Альбертом Эйнштейном в его общей теории относительности необычная форма этого объекта может быть объяснена процессом, который называется гравитационной линзой.

Именно теория относительности Эйнштейна предусматривает, что тела деформируют пространство-время вокруг себя, что приводит к отклонению лучей света.

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Отмечается, что этот эффект может наблюдаться только у очень массивных объектов, таких как GAL-CLUS-022058s.

Кольца Эйнштейна – тип гравитационных линз, который имеет место, когда наблюдатель находится точно на одной прямой с источником гравитационного поля и источником света за ним. Кольца Эйнштейна названы по имени одного из самых выдающихся физиков XX века Альберта Эйнштейна, который предсказал явление гравитационного линзирования в общей теории относительности.

Фото: spacetelescope.org

По материалам: Укринформ