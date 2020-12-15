Google позволила работникам «дистанционку» до сентября

15.12.2020 11:49

Укринформ

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи заявил, что работники вернутся в офис в сентябре 2021 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

В электронном письме к сотрудникам Google Пичаи отметил, что компания будет тестировать идею «гибкой» рабочей недели. При таких условиях сотрудники будут работать не менее трех дней в неделю в офисе, а два дня – из дома.

Пичаи сказал, что компания стремится проверить, как повлияет такая модель работы на производительность работников. «Ни одна компания нашего масштаба не использовала полностью гибридную модель работы, хотя некоторые начинают тестировать новую форму – поэтому будет интересно испытать ее».

Издание отмечает, что этим летом Google заявила работникам, что они могут работать дома до июля 2021 года.

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Планы относительно внедрения гибкого графика есть также в Dropbox, который хочет стать первой «виртуальной компанией». Это означает, что почти три тысячи сотрудников продолжат работать удаленно большую часть времени, но посещать офис для совместной работы.

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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что около 50% сотрудников компании могут работать удаленно в течение ближайших пяти-десяти лет. В компании Twitter сообщили, что работать удаленно постоянно могут те, кто имеет такое желание.

По материалам: Укринформ