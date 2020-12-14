В Google назвали причину масштабного сбоя

14.12.2020 19:15

Укринформ

Компания Google заявила, что сбой в ее сервисах, среди которых Google Docs, Gmail, Play Store, YouTube, произошел из-за технической проблемы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает TechCrunch.

«Сегодня в Google в течение 45 минут продолжался сбой системы аутентификации, который возник из-за проблем с квотой внутреннего хранилища», – говорится в объяснении компании.

В Google также добавили, что все проблемы уже решены, и пообещали провести тщательное расследование инцидента, чтобы масштабный сбой не повторился снова.

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Как сообщал Укринформ, сегодня по всему миру зафиксированы сбои сервисов Google, таких как Google Docs, Gmail, Play Store, YouTube и других. Информация о сбоях в Google начали поступать с 14:00 по киевскому времени.

По материалам: Укринформ