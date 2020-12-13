SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник связи SXM-7
SpaceX успешно вывела на орбиту американский спутник связи SXM-7
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13.12.2020 22:11
Укринформ
Компания Илона Маска SpaceX успешно вывела на околоземную орбиту спутник SXM-7, который принадлежит Sirius XM Holdings – корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке.
Об этом сказано в сообщении SpaceX в Twitter, опубликованном 13 декабря, передает Укринформ.
Deployment of SXM-7 confirmed pic.twitter.com/DWi7nXs1TT
— SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020
Ракета Falcon 9 со спутником на борту совершила старт в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по Киеву) со стартового комплекса на мысе Канаверал, штат Флорида.
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Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучую платформу "Just Read Тhe Instructions" в Атлантике в 643 км от космодрома. Это уже седьмой полет ступени B1051.
Спасательное судно с помощью сетей должно выловить в океане две створки головного обтекателя ракеты для повторного использования. Одна из створок новая, вторая – используется повторно.
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Напомним: срок службы SXM-7 рассчитан на 15 лет. Аппарат дополнит спутниковую группировку Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году. Сейчас она состоит из пяти спутников. Запуск следующего аппарата SXM-8 запланирован на начало 2021 года.
Фото: Twitter
По материалам: Укринформ