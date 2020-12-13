Компания украинского бизнесмена выиграла тендер NASA на запуск спутников

13.12.2020 01:52

Укринформ

Компания украинского бизнесмена Макса Полякова Firefly Black выиграла тендер NASA на запуск малых спутников.

Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный сайт NASA.

Техасская компания, которая находится в собственности бизнесмена украинского происхождения Макса Полякова, стала одним из победителей тендера американского космического агентства на запуск в космос небольших спутников. Объем контракта составил $9,8 млн.

"Мы приветствуем приверженность NASA созданию промышленной базы страны из небольших запусков и с нетерпением ожидаем возможность много лет поддерживать гражданские запуски в США", – заявили в Firefly Black по случаю победы в тендере.

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В NASA отметили, что небольшие спутники SmallSats играют все более важную роль в освоении, демонстрации технологий, научных исследованиях и образовательных программах.

Напомним: осенью этого года стало известно, что основатель Noosphere Ventures Макс Поляков вошел в тройку лидеров на космическом рынке, вложив более $150 млн в частную ракетную компании Firefly Aerospace.

По материалам: Укринформ