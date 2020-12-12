NASA показало команду астронавтов, которых готовят для полета на Луну

NASA показало команду астронавтов, которых готовят для полета на Луну

Видео

12.12.2020 16:50

Укринформ

В рамках программы "Артемида" для полета на Луну были отобраны 18 астронавтов. Первая миссия планируется в 2024 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Имена автронавтив назвал вице-президент США Майк Пенс.

Участникам от 32 до 55 лет. Итак, к моменту полета самому старшему исполнится уже 59. В группе поровну мужчин и женщин. Выбор делали таким образом, чтобы в результате участниками миссии стали и опытные астронавты, и те, кто ни разу не был в космосе.

Читайте также: Вспышка на Солнце «бомбардирует» Землю

Среди избранных – Стефани Уилсон, которая совершила три полета на шаттлах, рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе среди женщин Кристина Коч и участник первого полета нового корабля SpaceX "Драґон" к МКС Виктор Гловер.

Астронавты отправятся к спутнику Земли на многоразовом космическом корабле "Орион", который уже проходит первые этапы сборки. Высадка состоится в районе Южного полюса спутника.

Напомним, люди ступят на Луну впервые с 1972 года.

По материалам: Укринформ