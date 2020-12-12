Microsoft создает 3D чат бота, который воссоздаст умершего человека

12.12.2020 15:04

Укринформ

Компания Microsoft подала патентную заявку, предусматриваую создание голосового чат-бота, который может в общении заменить реального и даже умершего человека.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Для обучения технология будет учитывать посты в соцсетях, голосовые сообщения, фотографии и другие личные данные человека, говорится в патенте.

Для обработки собранных данных, компания будет использовать технологии машинного обучения, нейронные сети и пр.

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В идеале бот должен воспроизводить общение во всех деталях, воспроизводя стиль общения человека, длину предложений, дикцию, содержание диалога и другие детали.

Если разработка станет успешной, то компания планирует пойти еще дальше, добавив возможность воспроизведения внешности человека в 2D и 3D форматах.

По материалам: Укринформ