В США запустили спутник военно-космической разведки

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11.12.2020 10:34

Укринформ

Компания United Launch Alliance (ULA) успешно запустила ракету-носитель Delta IV Heavy со спутником в рамках миссии NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Space.

Запуск ракеты со спутником Национального управления военно-космической разведки США состоялся на космодроме в штате Флорида в пятницу, в 3:09 по киевскому времени.

Первый запуск Delta IV Heavy был запланирован еще 26 августа. Однако за последние несколько месяцев запуск ракеты-носителя откладывался по ряду причин, среди которых были и технические проблемы с самой ракетой.

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Компания ULA планирует к 2023 году запустить на орбиту еще шесть ракет.

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Как сообщал Укринформ, космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск восьмого прототипа корабля Starship, который является частью программы доставки людей на Марс, однако во время неудачной посадки аппарат взорвался. Испытательный запуск состоялся 9 декабря. По словам Маска, причиной неудачной посадки и взрыва аппарата Starship SN8 стало низкое давление в главном баке для кислорода.

Фото: ULA

По материалам: Укринформ