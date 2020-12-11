SpaceX запустит на орбиту американский спутник связи

11.12.2020 16:54

Укринформ

Американская компания SpaceX планирует в пятницу осуществить запуск спутника связи США – Sirius SXM-7 – на ракете Falcon 9.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Spaceflight Now.

Запуск состоится во временное окно с 11:20 до 13:20 по времени Восточного побережья США (с 18:20 до 20:20 по Киеву) с 40-го стартового комплекса авиабазы​​США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что в данное время ожидаются благоприятные погодные условия.

Семитонный спутник SXM-7 должен обеспечить радиовещание в Северной Америке в S-диапазоне (на дециметровых и сантиметровых волнах).

Читайте также: Восьмой прототип корабля на Марс компании SpaceX взорвался во время посадки

Планируется, что спутник SXM-8 должен выйти в следующем году. Каждый спутник имеет эксплуатационный срок 15 лет. Они заменят два старых спутника, которые уже находятся на орбите.

Отмечается, что сегодняшний запуск компании SpaceX будет 25-м в 2020 году и побьет предыдущий рекорд в 18 запусков, установленный в 2018 году.

Фото: Maxar

По материалам: Укринформ