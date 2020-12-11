Технологии

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

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Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

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11.12.2020 12:59

Укринформ

Итальянский автопроизводитель Alfa Romeo представил новый автомобиль 2021 Stelvio Veloce Ti.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

В автомобиле установлен 2-литровый турбодвигатель с мощностью в 280 лошадиных сил, что позволяет ему разогнаться до 96 км в час за 5,4 секунды.

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Максимальная скорость хэтчбека с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач не превышает 232 км в час.

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

Компания пообещала огласить больше деталей относительно автомобиля в январе, в том числе и цену. Однако уже известно, что стоимость базовой модели Alfa Romeo Stelvio в США начинается от 41 400 долларов США.

Производитель Alfa Romeo представил люксовый хэтчбек

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Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания Hyundai представила новый гибридный автомобиль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

По материалам: Укринформ

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