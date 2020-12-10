Вспышка на Солнце «бомбардирует» Землю

10.12.2020 13:03

Укринформ

Вспышка на Солнце достиг Земли утром 9 декабря и в «бомбить» планету более суток.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24 Техно.

Первые облака солнечной плазмы пришли в околоземное пространство примерно в два-три часа утра 9 декабря, а основное ядро ​​выброса достигло орбиты Земли ближе к полуночи.

Основной выброс плазмы достигнет орбиты Земли сегодня около 22-24 часа. Солнечный ветер накроет планету с 10 декабря, а его скорость сохранится повышенной после этого еще почти неделю, увеличившись с 400 до 600-800 километров в секунду.

«Всего наша планета погрузится в солнечную вещество примерно на срок не более суток, до середины 10 в декабря», – считают ученые.

Читайте также: Один из сильнейших пиков активности Солнца прогнозируют на середину 2020-х

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обратной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка, ставшая крупнейшей за последние три года. Вспышка относится к третьему, минимальному по силе, классу С. Чтобы достичь следующего класса М, не хватило около трети мощности.

Ученые предполагают резкое увеличение радиационной нагрузки на космические средства и рост колебаний магнитного поля у поверхности Земли. Однако есть и положительные моменты. Например, любители полярных сияний смогут их наблюдать на больших географических широтах.

По материалам: Укринформ