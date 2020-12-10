В работе Facebook Messenger произошел глобальный сбой

10.12.2020 13:17

Укринформ

В работе Facebook Messenger в четверг произошел глобальный сбой.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector , который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook перестало работать около 12:00. По состоянию на 12:23 было подано 1156 жалоб на проблемы с его работой.

В частности, у 55% ​​пользователей возникли проблемы с отправкой и получением сообщений, у 30% – по подключению к приложению, еще 14% вообще не смогли зайти в него.

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Проблемы наблюдались преимущественно в европейских странах – Польше, Венгрии, Дании, Бельгии, Литве и других.

О сбоях сообщали и пользователи в Киеве.

По данным портала, сбои произошли и в работе самой соцсети Facebook.

О причинах не сообщается.

По материалам: Укринформ