В работе Facebook Messenger произошел глобальный сбой
В работе Facebook Messenger произошел глобальный сбой
10.12.2020 13:17
Укринформ
В работе Facebook Messenger в четверг произошел глобальный сбой.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что приложение для обмена личными сообщениями социальной сети Facebook перестало работать около 12:00. По состоянию на 12:23 было подано 1156 жалоб на проблемы с его работой.
В частности, у 55% пользователей возникли проблемы с отправкой и получением сообщений, у 30% – по подключению к приложению, еще 14% вообще не смогли зайти в него.
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Проблемы наблюдались преимущественно в европейских странах – Польше, Венгрии, Дании, Бельгии, Литве и других.
О сбоях сообщали и пользователи в Киеве.
По данным портала, сбои произошли и в работе самой соцсети Facebook.
О причинах не сообщается.
По материалам: Укринформ