Hyundai представил новый внедорожник-гибрид

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10.12.2020 10:23

Укринформ

Южнокорейская компания Hyundai представила новый гибридный автомобиль 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Car Buzz.

Во внедорожнике установлен 1,6-литровый двигатель, электрический мотор в 66,9 кВт и литий-полимерный аккумулятор 13,8 кВт. Общая мощность автомобиля составляет 265 лошадиных сил, а крутящий момент равен 258 Нм.

На одной зарядке «гибрид» может проехать 50 км.

По данным компании, 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid можно заряжать как на зарядной станции, так и дома благодаря зарядному устройству в 7,2кВт, которое уже установлено в авто.

Во внедорожник также встроен стандартный 20-сантиметровый сенсорный дисплей, однако для клиентов есть также и 26-сантиметровый вариант.

В общем автомобиль предлагает достаточно места не только для собственных ног, но и для щедрой перевозки груза.

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Первые 2022 Hyundai Tucson Plug-In Hybrid ожидаются в Европе весной следующего года, в США – летом.

Стоимость одной модели пока неизвестна.

Как сообщал Укринформ, британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль премиум-класса 2021 Jaguar F-Type Heritage 60 Edition.

По материалам: Укринформ