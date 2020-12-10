Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $917 миллионов

Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $917 миллионов

10.12.2020 13:53

Укринформ

Южнокорейская компания Hyundai приобрела американскую компанию по изготовлению робототехники Boston Dynamics, которая создала «работа-собаку», за 917 млн ​​долл.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Korea Economic Daily.

Издание отмечает, что Softbank согласился продать производителя роботов за 1 трлн вон (917 млн ​​долл.) Приобретение состоится на заседании совета сегодня. Согласно предварительному отчету Bloomberg, компании начали переговоры по поводу покупки в начале ноября.

По данным Cnet, Boston Dynamics пригодится Hyundai при разработке промышленных роботов или роботов, предназначенных для использования в логистике.

Компания Boston Dynamics известна созданием робота-собаки Spot, которого она начала продавать в середине 2020 года по 75 тыс. долл. Четвероногий робот может подниматься по лестнице, пасти овец и тянуть рикшу. В начале этого года аппарат также помогал проводить обследование пациентов с подозрением на COVID-19 в Бостонской женской больнице Бригама.

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Компания также разработала гуманоидного робота Atlas, достаточно ловкого для выполнения паркура и стоек на руках.

Фото: Boston Dynamics

По материалам: Укринформ