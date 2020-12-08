Суд временно запретил властям США ограничивать работу TikTok

08.12.2020 09:32

Укринформ

Американский окружной судья Карл Николс в Вашингтоне запретил властям США ограничивать работу онлайн-сервиса для создания и обмена видео TikTok в стране.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, данное распоряжение по иску собственника TikTok ByteDance было выдано более чем через месяц после того, как американская судья Венди Битлстоун в штате Пенсильвания заблокировала те же ограничения, которые должны вступить в силу 12 ноября.

В связи с этим министерство торговли США временно отказалось от запрета на работу платформы. Вместе с тем власти не стали продлевать срок продажи американского сегмента TikTok.

Напомним, компания ByteDance под давлением американского правительства в течение месяцев ведет переговоры по завершению сделки с компаниями Walmart Inc и Oracle Corp по переводу американских активов TikTok в новую структуру.

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Президент США Дональд Трамп в августе подписал два указа о блокировании работы приложений WeChat и TikTok на территории США. Указы запрещали пользоваться этими программами, разработанными в КНР, из-за возможного сбора китайской стороной данных пользователей. В Белом доме это назвали угрозой национальной безопасности США.

В связи с этим 14 августа Дональд Трамп распорядился, что компания ByteDance должна продать американские активы TikTok компаниям в США в течение 90 дней, то есть до 12 ноября. Позже этот срок был продлен на 15 дней администрацией США.

По материалам: Укринформ