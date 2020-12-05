В США запустят самую мощную в мире ветровую турбину

В США запустят самую мощную в мире ветровую турбину

04.12.2020 18:42

Укринформ

Первая в США большая ветроэлектростанция в открытом море будет использовать самую большую в мире ветровую турбину.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Union of Concerned Scientists.

Разработчики проекта Vineyard Wind в Массачусетсе объявили, что будут использовать ветрогенераторы GE, в частности GE Haliade-X. Эта турбина производит 312 МВт / ч в день.

Лопасти турбины по 107 метров каждая – т.е. такой длины, как в американском футболе расстояние от одних ворот до других.

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Издание отмечает, что работая на полную мощность турбина может обеспечить суточную потребность в электроэнергии частного дома менее чем за 7 секунд (с учетом того, что не каждый день ветреный).

Команда Vineyard Wind заявила, что проводит последний технический осмотр, связанный с обновлением турбины.

По материалам: Укринформ