В США запустят самую мощную в мире ветровую турбину
В США запустят самую мощную в мире ветровую турбину
04.12.2020 18:42
Укринформ
Первая в США большая ветроэлектростанция в открытом море будет использовать самую большую в мире ветровую турбину.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Union of Concerned Scientists.
Разработчики проекта Vineyard Wind в Массачусетсе объявили, что будут использовать ветрогенераторы GE, в частности GE Haliade-X. Эта турбина производит 312 МВт / ч в день.
Лопасти турбины по 107 метров каждая – т.е. такой длины, как в американском футболе расстояние от одних ворот до других.
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Издание отмечает, что работая на полную мощность турбина может обеспечить суточную потребность в электроэнергии частного дома менее чем за 7 секунд (с учетом того, что не каждый день ветреный).
Команда Vineyard Wind заявила, что проводит последний технический осмотр, связанный с обновлением турбины.
По материалам: Укринформ