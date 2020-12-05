Миссия SpaceX стартует к МКС пятого декабря

04.12.2020 06:15

Укринформ

Компания SpaceX запланировала 5 декабря осуществить запуск грузовой миссии к Международной космической станции на модернизированном космическом корабле Dragon.

Как передает Укринформ, об этом передает NASA.

«5 декабря запланирован запуск Dragon Cargo Craft r Международной космической станции (старт запланирован на 11:39 EST)», – говорится в сообщении.

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Ракета стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида.

По материалам: Укринформ